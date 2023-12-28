У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190787-u-chornomu-mori-na-mini-pidirvalosya-cyvilne-sudno-foto.htmlРакурс
Чорному морі на ворожій морській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині, — вказано в повідомленні. — Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.
Зазначається, що при огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення:
- одному з них надано допомогу на місці;
- іншого другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні Його стан задовільний.
До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним, — наголошується в повідомленні.