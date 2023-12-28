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Ракурс
В Черном море снова появились российские ракетоносители, фото: Силы обороны юга Украины

Рашисты вывели в Черное море три ракетоносителя

28 дек 2023, 14:45
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Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії — два


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підводні човни і фрегат «адмірал макаров».

Про це сьогодні, 28 грудня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.

Зазначається, що їх сумарний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 36 ракет.

Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі не було жодного носія «калібрів», загалом на бойовому чергуванні перебували шість російських кораблів.

Источник: Ракурс


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