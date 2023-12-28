Рашисты вывели в Черное море три ракетоносителя

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В Черном море снова появились российские ракетоносители, фото: Силы обороны юга Украины
Рашисты вывели в Черное море три ракетоносителяhttps://racurs.ua/n190795-rashisty-vyveli-v-chernoe-more-tri-raketonositelya.htmlРакурс
Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії — два
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підводні човни і фрегат «адмірал макаров».
Про це сьогодні, 28 грудня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.
Зазначається, що їх сумарний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 36 ракет.
Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі не було жодного носія «калібрів», загалом на бойовому чергуванні перебували шість російських кораблів.
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