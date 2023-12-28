Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Чорному морі знову з’явилися російські ракетоносії, фото: Сили оборони півдня України

Рашисти вивели в Чорне море три ракетоносії

28 гру 2023, 14:45
999

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії — два


.

підводні човни і фрегат «адмірал макаров».

Про це сьогодні, 28 грудня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.

Зазначається, що їх сумарний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 36 ракет.

Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі не було жодного носія «калібрів», загалом на бойовому чергуванні перебували шість російських кораблів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів