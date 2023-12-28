Рашисти вивели в Чорне море три ракетоносії

У Чорному морі знову з’явилися російські ракетоносії, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n190795-rashysty-vyvely-v-chorne-more-try-raketonosiyi.html

Ракурс

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії — два

.

підводні човни і фрегат «адмірал макаров».

Про це сьогодні, 28 грудня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.

Зазначається, що їх сумарний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 36 ракет.

Нагадуємо: сигнали повітряної тривоги попереджають про небезпеку! Дослухайтеся і реагуйте оперативно. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі не було жодного носія «калібрів», загалом на бойовому чергуванні перебували шість російських кораблів.