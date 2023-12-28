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Штурм россиянами Синьковки показали Сухопутные силы – минус танк, три БМП и 30 оккупантов
Штурм россиянами Синьковки показали Сухопутные силы — минус танк, три БМП и 30 оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190799-shturm-rossiyanami-sinkovki-pokazali-suhoputnye-sily-minus-tank-tri-bmp-i-30-okkupantov-video.htmlРакурс
Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки показали Сухопутні сили.
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Результат бою на Куп’янському напрямку плачевний для росіян.
На відео з дрона видно, що ЗСУ знищили танк, три БМП та 30 окупантів. Один танк ушкоджено та 10 рашистів поранено.
Чудова спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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