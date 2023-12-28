Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурм россиянами Синьковки показали Сухопутные силы – минус танк, три БМП и 30 оккупантов

Штурм россиянами Синьковки показали Сухопутные силы — минус танк, три БМП и 30 оккупантов (ВИДЕО)

28 дек 2023, 16:01
999

Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки показали Сухопутні сили.


.

Результат бою на Куп’янському напрямку плачевний для росіян.

На відео з дрона видно, що ЗСУ знищили танк, три БМП та 30 окупантів. Один танк ушкоджено та 10 рашистів поранено.

Чудова спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров