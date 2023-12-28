Штурм россиянами Синьковки показали Сухопутные силы – минус танк, три БМП и 30 оккупантов

https://racurs.ua/n190799-shturm-rossiyanami-sinkovki-pokazali-suhoputnye-sily-minus-tank-tri-bmp-i-30-okkupantov-video.html

Ракурс

Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки показали Сухопутні сили.

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Результат бою на Куп’янському напрямку плачевний для росіян.

На відео з дрона видно, що ЗСУ знищили танк, три БМП та 30 окупантів. Один танк ушкоджено та 10 рашистів поранено.

Чудова спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр.