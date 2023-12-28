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Штурм росіянами Синьківки показали Сухопутні сили - мінус танк, три БМП і 30 окупантів
Штурм росіянами Синьківки показали Сухопутні сили — мінус танк, три БМП і 30 окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190799-shturm-rosiyanamy-synkivky-pokazaly-suhoputni-syly-minus-tank-try-bmp-i-30-okupantiv-video.htmlРакурс
Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки показали Сухопутні сили.
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Результат бою на Куп’янському напрямку плачевний для росіян.
Чудова спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр.
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