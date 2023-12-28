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Ракурс
Штурм росіянами Синьківки показали Сухопутні сили - мінус танк, три БМП і 30 окупантів

Штурм росіянами Синьківки показали Сухопутні сили — мінус танк, три БМП і 30 окупантів (ВІДЕО)

28 гру 2023, 16:01
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Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки показали Сухопутні сили.


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Результат бою на Куп’янському напрямку плачевний для росіян.

Чудова спільна робота 14 ОМБр та 30 ОМБр.

Джерело: Ракурс


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