Синод УПЦ МП собрался днем ранее РПЦ, чтобы не комментировать аннексию Херсонской епархии

https://racurs.ua/n190804-sinod-upc-mp-sobralsya-dnem-ranee-rpc-chtoby-ne-kommentirovat-anneksiu-hersonskoy-eparhii.html

Ракурс

Синод УПЦ МП провів своє засідання на день раніше від синоду РПЦ, аби не коментувати скандальне рішення про утворення на території тимчасово окупованої території України Херсонської єпархії УПЦ МП.

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Синод МП засідав 26 грудня, а РПЦ повідомило про фактично анексію єпархії на території України 27 грудня.

Жодних заяв чи рішень з цього приводу «Синод УПЦ» в Києві не зробив, хоча «керуючий справами» Московської церкви в Україні не міг не знати, що Моспатріархією готується анексія громад «УПЦ» на окупованій частині Херсонщини, повідомив митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).

Він навів докази, що УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ.

28 грудня з’явилася заява Управління Херсонської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України). Вона висловлює рішучий протест з приводу синодального рішення РПЦ щодо утворення так званої «Скадовської єпархії», ухваленого 27 грудня цього року під час чергового засідання в Москві (Журнал № 120).