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Синод УПЦ МП зібрався на день раніше РПЦ, аби не коментувати анексію Херсонської єпархії

Синод УПЦ МП зібрався на день раніше РПЦ, аби не коментувати анексію Херсонської єпархії

28 гру 2023, 17:59
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Синод УПЦ МП провів своє засідання на день раніше від синоду РПЦ, аби не коментувати скандальне рішення про утворення на території тимчасово окупованої території України Херсонської єпархії УПЦ МП.


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Синод МП засідав 26 грудня, а РПЦ повідомило про фактично анексію єпархії на території України 27 грудня.

Жодних заяв чи рішень з цього приводу «Синод УПЦ» в Києві не зробив, хоча «керуючий справами» Московської церкви в Україні не міг не знати, що Моспатріархією готується анексія громад «УПЦ» на окупованій частині Херсонщини, повідомив митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).

Він навів докази, що УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ.

28 грудня з’явилася заява Управління Херсонської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України). Вона висловлює рішучий протест з приводу синодального рішення РПЦ щодо утворення так званої «Скадовської єпархії», ухваленого 27 грудня цього року під час чергового засідання в Москві (Журнал № 120).

Територія України не є канонічною територією РПЦ, і будь-які рішення РПЦ стосовно території Херсонщини, яка цілковито є частиною України як суверенної незалежної держави, не мають жодної правомочності. Тимчасова окупація російськими військами лівобережжя Херсонщини не робить її частиною росії. Рішення синоду РПЦ (журнал № 120 від 27.12.2023) вчергове підкреслює ганебний факт, що очолюваний Кирилом (Гундяєвим) московський патріархат є активним інструментом агресії, окупації, поневолення і знищення України.

Закликаємо керівництво очолюваної митрополитом Онуфрієм (Березовським) церковної структури в Україні озвучити їхню офіційну позицію щодо утворення фантомної «Скадовської єпархії» РПЦ. Особливо закликаємо оприлюднити свою позицію митрополита Іоанна (Сіопка), який на Херсонщині очолює релігійне об'єднання, частину якого і анексували синодальним рішенням РПЦ 27 грудня цього року, цинічно пославшись на його бездіяльність в умовах окупації частини Херсонщини. Просимо його прокоментувати заяву підлеглих йому кліриків: «мы всегда понимали и осознавали, что и канонически и духовно являемся частью той большой и крепкой семьи, в которой соединилось земное и Небесное — Русской Православной Церкви».

Мовчання з цього приводу архієреїв, які служать в Україні та подані як єпископи московського патріархату на сторінках офіційного календаря РПЦ на 2024 рік, є неприйнятним. Таке мовчання — знак згоди з агресором, свідчення підлеглості й покірності тих, хто називає себе «УПЦ», московському центру, — йдеться у заяві.

Джерело: Ракурс


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