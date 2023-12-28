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Синод УПЦ МП зібрався на день раніше РПЦ, аби не коментувати анексію Херсонської єпархії
Синод УПЦ МП зібрався на день раніше РПЦ, аби не коментувати анексію Херсонської єпархіїhttps://racurs.ua/ua/n190804-synod-upc-mp-zibravsya-na-den-ranishe-rpc-aby-ne-komentuvaty-aneksiu-hersonskoyi-ieparhiyi.htmlРакурс
Синод УПЦ МП провів своє засідання на день раніше від синоду РПЦ, аби не коментувати скандальне рішення про утворення на території тимчасово окупованої території України Херсонської єпархії УПЦ МП.
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Синод МП засідав 26 грудня, а РПЦ повідомило про фактично анексію єпархії на території України 27 грудня.
Жодних заяв чи рішень з цього приводу «Синод УПЦ» в Києві не зробив, хоча «керуючий справами» Московської церкви в Україні не міг не знати, що Моспатріархією готується анексія громад «УПЦ» на окупованій частині Херсонщини, повідомив митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).
Він навів докази, що УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ.
28 грудня з’явилася заява Управління Херсонської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України). Вона висловлює рішучий протест з приводу синодального рішення РПЦ щодо утворення так званої «Скадовської єпархії», ухваленого 27 грудня цього року під час чергового засідання в Москві (Журнал № 120).
Територія України не є канонічною територією РПЦ, і будь-які рішення РПЦ стосовно території Херсонщини, яка цілковито є частиною України як суверенної незалежної держави, не мають жодної правомочності. Тимчасова окупація російськими військами лівобережжя Херсонщини не робить її частиною росії. Рішення синоду РПЦ (журнал № 120 від 27.12.2023) вчергове підкреслює ганебний факт, що очолюваний Кирилом (Гундяєвим) московський патріархат є активним інструментом агресії, окупації, поневолення і знищення України.
Закликаємо керівництво очолюваної митрополитом Онуфрієм (Березовським) церковної структури в Україні озвучити їхню офіційну позицію щодо утворення фантомної «Скадовської єпархії» РПЦ. Особливо закликаємо оприлюднити свою позицію митрополита Іоанна (Сіопка), який на Херсонщині очолює релігійне об'єднання, частину якого і анексували синодальним рішенням РПЦ 27 грудня цього року, цинічно пославшись на його бездіяльність в умовах окупації частини Херсонщини. Просимо його прокоментувати заяву підлеглих йому кліриків: «мы всегда понимали и осознавали, что и канонически и духовно являемся частью той большой и крепкой семьи, в которой соединилось земное и Небесное — Русской Православной Церкви».
Мовчання з цього приводу архієреїв, які служать в Україні та подані як єпископи московського патріархату на сторінках офіційного календаря РПЦ на 2024 рік, є неприйнятним. Таке мовчання — знак згоди з агресором, свідчення підлеглості й покірності тих, хто називає себе «УПЦ», московському центру, — йдеться у заяві.
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