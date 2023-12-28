На фронте за сутки 42 боевых столкновения, больше всего на Купянском направлении

https://racurs.ua/n190808-na-fronte-za-sutki-42-boevyh-stolknoveniya-bolshe-vsego-na-kupyanskom-napravlenii.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті за добу. У вечірньому зведенні Генштаб повідомив про 42 бойових зіткнення.

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Найбільше їх зафіксовано на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки.

Відбито три атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки, де противник, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ.

Захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського, де ворог, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати нашу оборону.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки — противник здійснив дві марні атаки.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки. Тут армія рф за підтримки авіації даремно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безрезультатних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.