Шмыгаль запросил экстренную встречу с западными партнерами по финансированию бюджета

https://racurs.ua/n190814-shmygal-zaprosil-ekstrennuu-vstrechu-s-zapadnymi-partnerami-po-finansirovaniu-budjeta.html

Ракурс

Прем'єр Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році.

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Про це повідомила агенція Bloomberg.

Видання посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP). За даними Bloomberg, у ньому йдеться, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби — підтримку уряду, зарплати вчителям, держслужбовцям і виплату пенсій.

Український прем'єр заявив про «виключно високу невизначеність» щодо бюджету на 2024 рік і запросив екстрену зустріч із західними партнерами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний лист, який Денис Шмигаль направив до координаційної групи з представників країн G7, яка контролює виділення коштів Україні (MDCP).

За словами Шмигаля, донори мають провести позачергову зустріч у січні перед запланованою у березні.

Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби, — цитує агенція українського прем'єра.

Невідомо, як адресати відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч, — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Конгрес США повернеться до розгляду питання про допомогу Україні лише у січні (і перспективи поки що незрозумілі). А ЄС ухвалюватиме рішення про виділення коштів 1 лютого.

У Німеччині сьогодні запевнили, що обіцяні Євросоюзом 50 млрд євро на 2024−2027 роки в межах програми Ukraine Facilyty Київ отримає за будь-яких обставин.