Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Шмигаль запросив екстрену зустріч із західними партнерами щодо фінансування бюджету

Шмигаль запросив екстрену зустріч із західними партнерами щодо фінансування бюджету

28 гру 2023, 21:40
999

Прем'єр Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році.


.

Про це повідомила агенція Bloomberg.

Видання посилається на лист українського премʼєра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP). За даними Bloomberg, у ньому йдеться, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби — підтримку уряду, зарплати вчителям, держслужбовцям і виплату пенсій.

Український прем'єр заявив про «виключно високу невизначеність» щодо бюджету на 2024 рік і запросив екстрену зустріч із західними партнерами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний лист, який Денис Шмигаль направив до координаційної групи з представників країн G7, яка контролює виділення коштів Україні (MDCP).

За словами Шмигаля, донори мають провести позачергову зустріч у січні перед запланованою у березні.

Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби, — цитує агенція українського прем'єра.

Невідомо, як адресати відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч, — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Конгрес США повернеться до розгляду питання про допомогу Україні лише у січні (і перспективи поки що незрозумілі). А ЄС ухвалюватиме рішення про виділення коштів 1 лютого.

У Німеччині сьогодні запевнили, що обіцяні Євросоюзом 50 млрд євро на 2024−2027 роки в межах програми Ukraine Facilyty Київ отримає за будь-яких обставин.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів