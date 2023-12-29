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Массированный ракетный удар нанесла россия по Украине. Фото:

рф ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами — где гремели взрывы

29 дек 2023, 08:18
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Масований ракетний удар було завдано по Україні вночі 29 грудня.


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Російські загарбники ударні дрони типу Shahed, балістичні ракети та крилаті ракети зі стратегічної авіації. У ніч на 29 грудня Львівську область атакували понад 10 безпілотників, було загоряння обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби. Люди не постраждали. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram повідомив, що на території Яворівського району працювала ППО. Більше інформації пообіцяв надати згодом.

Дуже гучно вночі було у Харкові. Мер міста Ігор Терехов у Telegram повідомив, що попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — балістичними С-300 та крилатими Х-22. У місті було щонайменше восьми прильотів. Попередньо відомо про влучання у Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється.

Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу, — зазначив Терехов.

Прогриміли вибухи й в Одесі. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у багатоповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Дані про постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, 28 грудня Сили оборони повідомляли, що російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії — дві субмарини та фрегат «Адмірал Макаров». Їх сумарний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 36 ракет.

Источник: Ракурс


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