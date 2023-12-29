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Более 20 прилетов зафиксировано в Харькове. Фото: ОП

Более 20 прилетов зафиксировали в Харькове, есть погибший и раненые

29 дек 2023, 09:19
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Місто Харків вночі та вранці 29 грудня зазнало масованого ракетного удару.


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Станом на ранок відомо про одного загиблого, це 35-річний чоловік. Восьмеро осіб дістали поранення. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що в місті внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення «Нової пошти», виробничі підприємства. Рятувальники зараз розбирають завали.

Нагадаємо, під ракетним ударом 29 грудня опинився у Київ. У КМВА повідомили про пошкодження житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах, займання багатоповерхівки в Святошинському районі та складських приміщень у Подільському районі. Семеро осіб дістали поранення.

Источник: Ракурс


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