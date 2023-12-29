Повторний удар ракетами по Україні здійснила росія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190817-druga-hvylya-raketnoyi-ataky-vranci-vorog-povtorno-vdaryv-po-ukrayini-ie-ruynuvannya-v-kyievi.html

Ракурс

Повторну ракетну атаку з повітря здійснила російська федерація по Україні 29 грудня.

.

Ворог здійснив пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, були виходи балістичних ракет з окупованих територій півдня України. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Під час ранкової повітряної тривоги вибухи прогриміли, зокрема, в Києві, Київській області, Запоріжжі та Дніпрі. Про вибухи в столиці у Telegram повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, у Подільському районі загорілося складське приміщення. Є поранені.

Також у Києві було падіння уламків у Святошинському та Подільському районах. Сталося загоряння житлового багатоповерхового будинку, з’ясовується інформація щодо можливих руйнувань. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Попередньо, є поранені.

Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Наразі семеро госпіталізованих у столиці. Пятеро із них — у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику, — зазначив мер.

Моніторингові Telegram-канали поінформували про вибухи в Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові та в Хмельницькій області. Повідомлялося про пожежу в одному в ТРЦ Дніпра.

Нагадаємо, масований ракетний удар було завдано по Україні вночі 29 грудня — ворог запускав ударні дрони типу Shahed, балістичні ракети та крилаті ракети зі стратегічної авіації. Гриміли вибухи у Харкові, Львові та Львівській області. Були руйнування.