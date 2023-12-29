Разрушения во Львове. Фото: Андрей Садовый

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Повторні вибухи у Львові пролунали зранку 29 грудня.

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Країна-агресор росія атакувала місто крилатими ракетами. Було влучання у житловий будинок, внаслідок чого є постраждалі. Також в одному з ліцеїв Львова спалахнула пожежа. Ймовірно, там упали уламки збитих ракет. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

За його інформацією, зазнав пошкоджень житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених.

Мер міста Андрій Садовий показав на фото наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, три школи та дитячий садок. Міський голова повідомив про вісьмох поранених.

Нагадаємо, під час ракетної атаки у Харкові зафіксували 22 прильоти. Загинула одна особа, а восьмеро дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення «Нової пошти», виробничі підприємства. Рятувальники зараз розбирають завали.