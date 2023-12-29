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Ракурс
Разрушение в Днепре. Фото: ОВА

В Днепре прилет по ТЦ, погибли четыре человека (ФОТО)

29 дек 2023, 10:19
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Російський ракетний удар по Дніпру та області вранці 29 грудня призвів до загибелі людей.


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Зафіксовано приліт по торговельному центру, внаслідок чого виникла пожежа. Також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Інформація ще уточнюється. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацію, попередньо відомо про 15 постраждалих. Жертвами удару стали четверо осіб.

У Дніпрі також внаслідок атаки сталося руйнування та загоряння в пологовому будинку. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що усі пацієнти та медичний персонал встигли перейти в укриття.

Руйнування у Дніпрі. Фото: ОВА

Руйнування у Дніпрі. Фото: ОВА

Руйнування у Дніпрі. Фото: ОВА

Нагадаємо, під час ракетної атаки у Харкові зафіксували 22 прильоти. Загинула одна особа, а восьмеро дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення «Нової пошти», виробничі підприємства.

А у Львові були пошкоджені житлові будинки. Одна людина загинула, а восьмеро дістали поранення.

Источник: Ракурс


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