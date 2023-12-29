Руйнування у Дніпрі. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n190820-u-dnipri-prylit-po-tc-zagynuly-chetvero-osib-foto.html

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Російський ракетний удар по Дніпру та області вранці 29 грудня призвів до загибелі людей.

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Зафіксовано приліт по торговельному центру, внаслідок чого виникла пожежа. Також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Інформація ще уточнюється. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацію, попередньо відомо про 15 постраждалих. Жертвами удару стали четверо осіб.

У Дніпрі також внаслідок атаки сталося руйнування та загоряння в пологовому будинку. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що усі пацієнти та медичний персонал встигли перейти в укриття.

Нагадаємо, під час ракетної атаки у Харкові зафіксували 22 прильоти. Загинула одна особа, а восьмеро дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення «Нової пошти», виробничі підприємства.

А у Львові були пошкоджені житлові будинки. Одна людина загинула, а восьмеро дістали поранення.