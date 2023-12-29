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Ракурс
В Смеле после ракетного удара девять пострадавших и 51 поврежденный дом

В Смеле после ракетного удара девять пострадавших и 51 поврежденный дом (ФОТО)

29 дек 2023, 17:17
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У Смілі після ракетного удару девять постраждалих і 51 пошкоджений будинок.


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29 грудня ракета влучила по приватних будинках у місті Сміла Черкаської області.

Попередньо, серед постраждалих є дитина.

Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.

На місці працюють всі екстрені служби та обласна військова адміністрація.

Источник: Ракурс


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