В Смеле после ракетного удара девять пострадавших и 51 поврежденный дом

https://racurs.ua/n190837-v-smele-posle-raketnogo-udara-devyat-postradavshih-i-51-povrejdennyy-dom-foto.html

Ракурс

У Смілі після ракетного удару девять постраждалих і 51 пошкоджений будинок.

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29 грудня ракета влучила по приватних будинках у місті Сміла Черкаської області.

Попередньо, серед постраждалих є дитина.

Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.

На місці працюють всі екстрені служби та обласна військова адміністрація.