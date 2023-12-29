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У Смілі після ракетного удару дев'ять постраждалих і 51 пошкоджений будинок
У Смілі після ракетного удару дев’ять постраждалих і 51 пошкоджений будинок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190837-u-smili-pislya-raketnogo-udaru-dev-yat-postrajdalyh-i-51-poshkodjenyy-budynok-foto.htmlРакурс
У Смілі після ракетного удару девять постраждалих і 51 пошкоджений будинок.
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29 грудня ракета влучила по приватних будинках у місті Сміла Черкаської області.
Попередньо, серед постраждалих є дитина.
Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.
На місці працюють всі екстрені служби та обласна військова адміністрація.
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