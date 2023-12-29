В Кабмине рассказали о своевременности выплаты пенсий и зарплат в 2024 году

https://racurs.ua/n190839-v-kabmine-rasskazali-o-svoevremennosti-vyplaty-pensiy-i-zarplat-v-2024-godu.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня заявив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно.

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Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само, за його словами, виплачуватимуться вчасно.

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація, за словами прем'єра, стали темою активних обговорень в останні дні.

Шмигаль зазначив, що наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд дол. зовнішнього фінансування.

Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій, — повідомив очільник уряду.

«Ракурс» повідомляв раніше, що Шмигаль попросив про екстрену зустріч з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році.

Сьогодні уряд також затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року.

Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на чотири роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

Мінімальну пенсію в Україні у січні 2024 року збільшать від 2 тис. 93 до 2 тис. 361 грн. Максимальну пенсію збільшать від 20 тис. 930 до 23 тис. 610 грн. А за стаж понад норму за кожен додатковий рік доплачуватимуть до 23,6 грн.