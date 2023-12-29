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Ракурс
На БДК «Новочеркасск» в Феодосии уничтожили 74 российских оккупанта

На БДК «Новочеркасск» в Феодосии уничтожили 74 российских оккупанта

29 дек 2023, 19:10
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Кримський пропагандистський телеканал НТС визнав загибель 74 моряків БДК «Новочеркаськ».


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Ще 27 моряків отримали поранення. Інформація надана з посиланням на офіційне повідомлення відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту.

Пізніше новину видалили, але скріни, як відомо, не горять.

Водночас активісти «Кібер Спротиву» перехопили лист головкома Військово-морського флоту росії Євменова з пропозицією оголосити траур у місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів, повідомляє Центр нацспротиву.

У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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