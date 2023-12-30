Проблемы с выездом мужчин наблюдаются на границе с Польшей. Фото:

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Ракурс

Проблеми з виїздом чоловіків на кордоні з Польщею спостерігаються на вихідних.

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У виїзді з України відмовляють багатьом громадянам, навіть, якщо у тих є документи, які дають право на перетин кордону. Нібито прикордонники не випускають навіть інвалідів третьої групи та тих, хто супроводжує інвалідів. Про це пишуть користувачі соціальних мереж.

Українці в соцмережах скаржаться на великі черги на контрольно-пропускних пунктах. Наголошують, що у виїзді відмовляють чоловіка з інвалідністю третьої групи та розвертають назад тих, хто супроводжує інвалідів.

У профільних Facebook-групах вказується, що на кордоні посилили контроль за документами тих, хто виїздить по волонтерській системі «Шлях». Зазначається, що раптом стали невиїзними ті, хто раніше спокійно перетинав кордон.

З 20:00 у всіх чоловіків (багатодітні, волонтери, інваліди) вимагають довідку з військкомату. Приблизно в кожному автобусі чи автомобілі є чоловіки, тому й черги, — вказує один із користувачів.

Інші пишуть, що подібне спостерігається на усіх пунктах пропуску. На деяких із них, за словами користувачів, присутні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Влада та Державна прикордонна служба цю інформацію поки не коментували.

Сьогодні вранці патрульна поліція Львівської області повідомляла, що в селі Шегині на кордоні тимчасово був перекритий рух. Згодом проїзд відновили.

Нагадаємо, у законопроекті № 10378, який подали днями до Верховної Ради, в пункті про відстрочку від служби в армії прибрали 3-тю групу інвалідності. Тобто у разі його ухвалення таких людей в окремих випадках можуть мобілізовувати.