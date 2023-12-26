Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмін запропонував проводити мобілізацію інвалідів. Фото:
Мобілізувати людей з інвалідністю можуть в Україні — деталі законопроектуhttps://racurs.ua/ua/n190721-mobilizuvaty-ludey-z-invalidnistu-mojut-v-ukrayini-detali-zakonoproektu.htmlРакурс
Мобілізація людей з інвалідністю в Україні планується згідно з новим законопроектом, який Кабмін зареєстрував у Верховній Раді.
.
У цьому проекту закону в пункті про відстрочку прибрали 3-тю групу інвалідності. Тобто у разі його ухвалення таких людей в окремих випадках можуть мобілізовувати. У діючому законодавстві звільняються від мобілізації особи з інвалідністю без указування конкретної групи. Про це йдеться у законопроекті № 10378, передають «Українські Новини».
Таким чином в армії можуть опинитися люди, які мають наступні захворювання чи вади:
- відсутність одного ока, сліпота на одне око;
- параліч кисті, культя верхньої кінцівки, відсутність пальців;
- культя стегна або гомілки. Укорочення ноги на 7 см або більше;
- відсутність нирки, легкого або сечового міхура;
- кастрація у чоловіків;
- неоперабельний дефект щелепи, коли людина не може нормально жувати та втрачає вагу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про мобілізацію в Україні. Нардепи запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки планують надсилати електронним шляхом.
Ухилянтів можуть обмежити в праві керувати власним транспортним засобом та користуватися та розпоряджатися власними коштами. Право на відстрочку матимуть топ-чиновники та діючі депутати Верховної Ради.
Джерело: «Українські новини»
Загрузка...