Кабмин предложил проводить мобилизацию инвалидов. Фото:

https://racurs.ua/n190721-mobilizovat-ludey-s-invalidnostu-mogut-v-ukraine-detali-zakonoproekta.html

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Мобілізація людей з інвалідністю в Україні планується згідно з новим законопроектом, який Кабмін зареєстрував у Верховній Раді.

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У цьому проекту закону в пункті про відстрочку прибрали 3-тю групу інвалідності. Тобто у разі його ухвалення таких людей в окремих випадках можуть мобілізовувати. У діючому законодавстві звільняються від мобілізації особи з інвалідністю без указування конкретної групи. Про це йдеться у законопроекті № 10378, передають «Українські Новини».

Таким чином в армії можуть опинитися люди, які мають наступні захворювання чи вади:

відсутність одного ока, сліпота на одне око;

параліч кисті, культя верхньої кінцівки, відсутність пальців;

культя стегна або гомілки. Укорочення ноги на 7 см або більше;

відсутність нирки, легкого або сечового міхура;

кастрація у чоловіків;

неоперабельний дефект щелепи, коли людина не може нормально жувати та втрачає вагу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про мобілізацію в Україні. Нардепи запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки планують надсилати електронним шляхом.

Ухилянтів можуть обмежити в праві керувати власним транспортним засобом та користуватися та розпоряджатися власними коштами. Право на відстрочку матимуть топ-чиновники та діючі депутати Верховної Ради.

Джерело: «Українські новини»