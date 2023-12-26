Подробиці удару по «Новочеркаську» розкрили в Повітряних силах

Горить «Новочеркаськ» у Криму. Фото: Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n190720-podrobyci-udaru-po-novocherkasku-rozkryly-v-povitryanyh-sylah.html

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Подробиці українського удару по російському десантному кораблю «Новочеркаськ» в окупованому Криму розповіли в ЗСУ.

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Після влучань по судну стався потужний вибух, була детонація. Малоймовірно, цей ВДК «виживе» після цього. Пізніше стане відомо, що перевозив «Новочеркаськ» — боєприпаси чи ударні дрони типу Shahed. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі «Радіо Свобода».

У нас є Storm Shadow, є SCALP на озброєнні. Ну явно не одну запускають ракету для такого ураження, — зазначив він та додав, що російську протиповітряну оборону вдалося подолати за допомогою «певних тактичних приймів і гарному західному озброєнню».

Ігнат не підтвердив заяву росіян про «знищення» під час атаки на Крим двох українських штурмовиків Су-24.

Нагадаємо, близько 2.30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Потужні вибухи в порту призвели до руйнувань у Феодосії. За інформацією з місцевих пабліків, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна.

Російське командування вже визнало ураження цього судна. У Міноборони рф заявили про «пошкодження» корабля, який нібито відбивав атаку українських крилатих ракет. Окупанти також нафантазували про те, що ППО «збила два українські літаки Су-24, які здійснювали пуск авіаційних ракет».

Джерело: «Радіо Свобода»