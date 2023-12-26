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Ракурс
Перші пілоти ЗСУ в Данії вже почали тренуватися на F-16. Фото:

Перша група пілотів ЗСУ приступила до тренувань на F-16 у Данії

26 гру 2023, 10:19
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Перші шестеро українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Королівських Військово-повітряних силах Великої Британії.


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Зараз льотчики Збройних сил України навчаються керуванню винищувачами F-16 на території Данії. Тренування почалися в серпні й стосувалися вони з пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою. Про це повідомила прес-служба британського Міністерства оборони.

Цю першу групу льотчиків сформували з шести досвідчених бойових пілотів-винищувачів ЗСУ. Ще 10 українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці. Вони поки залишаються у Великій Британії, де продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, пілоти вивчать авіаційну медицину.

Нагадаємо, 22 грудня нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди розпочали процес підготовки до передачі перших 18 літаків F-16 Україні. Експерти американського Інституту вивчення війни упевнені, що перша партія американських винищувачів може прибути до України до кінця 2023 року.

Джерело: Ракурс


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