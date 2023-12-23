Винищувачі F-16. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190630-persha-partiya-vynyschuvachiv-f-16-moje-prybuty-v-ukrayinu-do-kincya-roku-isw.html

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Перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України до кінця 2023 року.

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Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку перших 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Ці літаки можуть прибути до України вже на наступному тижні. Про це йдеться в заяві американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що хоч і нідерландський прем'єр не розкривав терміни поставки літаків до України, але в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії йшлося про період саме до кінця 2023 року.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у соціальній мережі X написав, що Нідерланди розпочали процес підготовки до передачі перших 18 літаків F-16 Україні. До початку передачі, зокрема, Нідерландам потрібно отримати дозвіл від США на експорт літаків, а також мають бути задовільнені умови щодо персоналу та інфраструктури, летовищ тощо.