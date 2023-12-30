Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Взрыв ракеты в воздухе, фото: социальные сети
В Днепре обломки российской ракеты упали на предприятие — ОВАhttps://racurs.ua/n190873-v-dnepre-oblomki-rossiyskoy-rakety-upali-na-predpriyatie-ova.htmlРакурс
У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.
.
Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.
Крім того, протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. В результаті:
- поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості;
- пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь;
- понівечені п’ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. На щастя, він не постраждав;
- потрощені і 18 господарських споруд, авто;
- зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1,3 тис. родин.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...