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Взрыв ракеты в воздухе, фото: социальные сети

В Днепре обломки российской ракеты упали на предприятие — ОВА

30 дек 2023, 20:00
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У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.


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Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.

Крім того, протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. В результаті:

  • поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості;
  • пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь;
  • понівечені п’ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. На щастя, він не постраждав;
  • потрощені і 18 господарських споруд, авто;
  • зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1,3 тис. родин.

Источник: Ракурс


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