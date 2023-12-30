Вибух ракети у повітрі, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n190873-u-dnipri-ulamky-rosiyskoyi-rakety-vpaly-na-pidpryiemstvo-ova.html

Ракурс

У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.

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Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.

Крім того, протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. В результаті: