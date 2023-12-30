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Вибух ракети у повітрі, фото: соціальні мережі
У Дніпрі уламки російської ракети впали на підприємство — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n190873-u-dnipri-ulamky-rosiyskoyi-rakety-vpaly-na-pidpryiemstvo-ova.htmlРакурс
У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.
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Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Виникло займання, його загасили. Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.
Крім того, протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. В результаті:
- поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості;
- пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь;
- понівечені п’ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. На щастя, він не постраждав;
- потрощені і 18 господарських споруд, авто;
- зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1,3 тис. родин.
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