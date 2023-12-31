В Киеве возросло количество жертв ракетного удара 29 декабря

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Рашисты утром 29 декабря совершили массированный ракетный удар по Украине, фото: ГСЧС
В Киеве возросло количество жертв ракетного удара 29 декабряhttps://racurs.ua/n190878-v-kieve-vozroslo-kolichestvo-jertv-raketnogo-udara-29-dekabrya.htmlРакурс
У Києві кількість жертв масштабного російського ракетного удару, здійсненого вранці 29 грудня, зросла до 18.
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Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Тіло ще одного загиблого дістали рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня — 18. Рятувальники продовжують працювати та розбирати завали, — зазначив мер столиці.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв, що атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. 1 січня у місті буде оголошено день жалоби.
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