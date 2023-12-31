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Ракурс
Рашисти вранці 29 грудня здійснили масований ракетний удар по Україні, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість жертв ракетного удару 29 грудня

31 гру 2023, 08:22
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У Києві кількість жертв масштабного російського ракетного удару, здійсненого вранці 29 грудня, зросла до 18.


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Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Тіло ще одного загиблого дістали рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня — 18. Рятувальники продовжують працювати та розбирати завали, — зазначив мер столиці.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв, що атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. 1 січня у місті буде оголошено день жалоби.

Джерело: Ракурс


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