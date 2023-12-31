Атака «шахедами» привела к пожару на объекте критической инфраструктуры Хмельнитчины

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Рашисты в ночь на 31 декабря массированно атаковали Украину «шахедами», фото: BBC
Атака «шахедами» привела к пожару на объекте критической инфраструктуры Хмельнитчиныhttps://racurs.ua/n190882-ataka-shahedami-privela-k-pojaru-na-obekte-kriticheskoy-infrastruktury-hmelnitchiny.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 31 грудня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Україні. В результаті на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
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Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОВА.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БпЛА типу «Shahed». Разом з тим, внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила, — вказано в повідомленні.
Водночас Повітряне командування «Захід» повідомляє, що в ніч на сьогодні в межах Хмельницької області сили ППО збили два ворожі безпілотники.
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