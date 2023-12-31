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Рашисты в ночь на 31 декабря массированно атаковали Украину «шахедами», фото: BBC

Атака «шахедами» привела к пожару на объекте критической инфраструктуры Хмельнитчины

31 дек 2023, 10:33
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Росіяни в ніч на сьогодні, 31 грудня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Україні. В результаті на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.


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Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОВА.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БпЛА типу «Shahed». Разом з тим, внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила, — вказано в повідомленні.

Водночас Повітряне командування «Захід» повідомляє, що в ніч на сьогодні в межах Хмельницької області сили ППО збили два ворожі безпілотники.

Источник: Ракурс


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