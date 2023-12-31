Последствия российской ракетной атаки по Селидову, скриншот видео

https://racurs.ua/n190887-rashisty-udarili-raketoy-po-selidovu-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 30 грудня, о 21.00 вдарили ракетою по місту Селидовому Донецької області.

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У цьому ударі рашисти, ймовірно, використали проти цивільних громадян ракету С-300, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що в наслідок цього ракетного удару:

загинув 63-річний чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху;

зазнали поранень різного ступеня тяжкості шестеро мешканців багатоквартирного житлового будинку;

пошкоджені шість багатоповерхівок.

Постраждалим віком від 43 до 83 років надано екстрену медичну допомогу. У них діагностовано множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми й садна, — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).