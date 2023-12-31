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Наслідки російської ракетної атаки по Селидовому, фото: Офіс генпрокурора
Рашисти вдарили ракетою по Селидовому, є жертви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190887-rashysty-vdaryly-raketou-po-selydovomu-ie-jertvy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 30 грудня, о 21.00 вдарили ракетою по місту Селидовому Донецької області.
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У цьому ударі рашисти, ймовірно, використали проти цивільних громадян ракету С-300, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що в наслідок цього ракетного удару:
- загинув 63-річний чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху;
- зазнали поранень різного ступеня тяжкості шестеро мешканців багатоквартирного житлового будинку;
- пошкоджені шість багатоповерхівок.
Постраждалим віком від 43 до 83 років надано екстрену медичну допомогу. У них діагностовано множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми й садна, — вказано в повідомленні.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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