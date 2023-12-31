Ракурсhttps://racurs.ua/
Разведка прокомментировала заявление рф о том, что в Kharkiv Palace убили организаторов «теракта в Белгороде»
Разведка прокомментировала заявление рф о том, что в Kharkiv Palace убили организаторов «теракта в Белгороде»https://racurs.ua/n190892-razvedka-prokommentirovala-zayavlenie-rf-o-tom-chto-v-kharkiv-palace-ubili-organizatorov-terakta.htmlРакурс
У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР) прокоментували заяву росії про те, що в Kharkiv Palace вбили організаторів «теракту в Білгороді».
.
Це явка з повинною, визнання чергових воєнних злочинів рф проти українського цивільного населення та українських міст. Жоден працівник Головного управління розвідки України, спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» не поранений, — розповів «Суспільному» представник ГУР Андрій Юсов.
У готелі в Харкові під час удару РФ були німецькі журналісти.
Про це повідомив німецький телеканал ZDF. Його журналістка описала момент удару по Kharkiv Palace Hotel:
Я відчиняю двері номера і бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи живі мої колеги і яка частина будівлі ще стоїть.
Її колеги залишилися живі, також журналістка розповідає про поранену в готелі перекладачку.
Як сказав журналістам менеджер готелю, загалом в готелі було здано 15 номерів, з них не менше десяти — журналістам.
росія твердить про нібито знищення представників ГУР та ЗСУ під час удару по Харкову. В українському ГУР це назвали «маячнею».
росія, яка щоденно обстрілює цивільне населення і здійснила нещодавно одну з найбільш масованих атак по українській території, називає удар по Харкову відповіддю на обстріл Бєлгорода.
Українська розвідка відповідає, що жоден їхній співробітник не постраждав, «водночас агресор вчергове вдарив по цивільних, і аж ніяк не військових об'єктах».
У результаті обстрілу 30 грудня постраждали 28 цивільних людей. Пошкоджені також будинки та лікарні.
Уночі війська рф також вдарили по місту безпілотниками «Шахед», без постраждалих.
В області в селі Борова Ізюмського району з-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...