Розвідка прокоментувала заяву рф про те, що в Kharkiv Palace вбили організаторів «теракту в Білгороді»

Kharkiv Palace після влучання ракети РФ ввечері 30 грудня 2023 року. Автор: Віталій Гнідий

https://racurs.ua/ua/n190892-rozvidka-prokomentuvaly-zayavu-rf-pro-te-scho-v-kharkiv-palace-vbyly-organizatoriv-teraktu.html

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У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР) прокоментували заяву росії про те, що в Kharkiv Palace вбили організаторів «теракту в Білгороді».

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Це явка з повинною, визнання чергових воєнних злочинів рф проти українського цивільного населення та українських міст. Жоден працівник Головного управління розвідки України, спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» не поранений, — розповів «Суспільному» представник ГУР Андрій Юсов.

У готелі в Харкові під час удару РФ були німецькі журналісти.

Про це повідомив німецький телеканал ZDF. Його журналістка описала момент удару по Kharkiv Palace Hotel:

Я відчиняю двері номера і бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи живі мої колеги і яка частина будівлі ще стоїть.

Її колеги залишилися живі, також журналістка розповідає про поранену в готелі перекладачку.

Як сказав журналістам менеджер готелю, загалом в готелі було здано 15 номерів, з них не менше десяти — журналістам.

росія твердить про нібито знищення представників ГУР та ЗСУ під час удару по Харкову. В українському ГУР це назвали «маячнею».

росія, яка щоденно обстрілює цивільне населення і здійснила нещодавно одну з найбільш масованих атак по українській території, називає удар по Харкову відповіддю на обстріл Бєлгорода.

Українська розвідка відповідає, що жоден їхній співробітник не постраждав, «водночас агресор вчергове вдарив по цивільних, і аж ніяк не військових об'єктах».

У результаті обстрілу 30 грудня постраждали 28 цивільних людей. Пошкоджені також будинки та лікарні.

Уночі війська рф також вдарили по місту безпілотниками «Шахед», без постраждалих.

В області в селі Борова Ізюмського району з-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.