Партизаны в Крыму показали, как сейчас выглядит разбомбленный штаб Черноморского флота россии

https://racurs.ua/n190894-partizany-v-krymu-pokazali-kak-seychas-vyglyadit-razbomblennyy-shtab-chernomorskogo-flota-rf-foto.html

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Агенти партизанського руху «АТЕШ» показали, як зараз виглядає штаб чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі після зустрічі з українською ракетою.

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Росіяни будівлю не закинули — там продовжує працювати КПП, а зі сторони моря чергують військові.

Наші агенти з Севастополя побували біля штабу ЧФ рф і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати", — йдеться у повідомленні військового руху українців та кримських татар.

Партизани заявили, що зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим — звільнено.

22 вересня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.