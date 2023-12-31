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Партизани у Криму показали, як зараз виглядає розбомблений штаб Чорноморського флоту рф

Партизани у Криму показали, як зараз виглядає розбомблений штаб Чорноморського флоту рф (ФОТО)

31 гру 2023, 15:40
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Агенти партизанського руху «АТЕШ» показали, як зараз виглядає штаб чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі після зустрічі з українською ракетою.


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Росіяни будівлю не закинули — там продовжує працювати КПП, а зі сторони моря чергують військові.

Наші агенти з Севастополя побували біля штабу ЧФ рф і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати", — йдеться у повідомленні військового руху українців та кримських татар.

Партизани заявили, що зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим — звільнено.

22 вересня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Ракурс


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