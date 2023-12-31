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Полиция наградила киевлянина, который во время ракетной атаки сел в горящий автомобиль и спас другие машины

Полиция наградила киевлянина, который во время ракетной атаки сел в горящий автомобиль и спас другие машины

31 дек 2023, 15:49
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Під час ракетної атаки чоловік сів у палаючу автівку і врятував інші машини.


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Поліцейські вручили йому подяку та іменний годинник, повідомила поліція Києва.

Під час ракетної атаки 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі Києва. Декілька автівок зайнялися. Власник однієї з них сів у палаюче авто і відігнав його від інших машин. Через це чоловік отримав опіки.

Василь Андрійович зі Святошинського району попри опіки відмовився від госпіталізації.

Источник: Ракурс


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