Полиция наградила киевлянина, который во время ракетной атаки сел в горящий автомобиль и спас другие машины

https://racurs.ua/n190895-policiya-nagradila-kievlyanina-kotoryy-vo-vremya-raketnoy-ataki-sel-v-goryaschiy-avtomobil-i-spas.html

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Під час ракетної атаки чоловік сів у палаючу автівку і врятував інші машини.

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Поліцейські вручили йому подяку та іменний годинник, повідомила поліція Києва.

Під час ракетної атаки 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі Києва. Декілька автівок зайнялися. Власник однієї з них сів у палаюче авто і відігнав його від інших машин. Через це чоловік отримав опіки.

Василь Андрійович зі Святошинського району попри опіки відмовився від госпіталізації.