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Ракурс
Поліція нагородила киянина, який під час ракетної атаки сів у палаюче авто та врятував інші машини

Поліція нагородила киянина, який під час ракетної атаки сів у палаюче авто та врятував інші машини

31 гру 2023, 15:49
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Під час ракетної атаки чоловік сів у палаючу автівку і врятував інші машини.


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Поліцейські вручили йому подяку та іменний годинник, повідомила поліція Києва.

Під час ракетної атаки 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі Києва. Декілька автівок зайнялися. Власник однієї з них сів у палаюче авто і відігнав його від інших машин. Через це чоловік отримав опіки.

Василь Андрійович зі Святошинського району попри опіки відмовився від госпіталізації.

Джерело: Ракурс


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