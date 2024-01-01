Минимальная зарплата в Украине выросла. Фото:

https://racurs.ua/n190916-minimalnaya-zarplata-i-projitochnyy-minimum-vyrosli-v-ukraine-s-1-yanvarya.html

Ракурс

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні зросли з 1 січня.

.

З початку 2024 року мінімалка в Україні підвищилася з 6,7 тис. грн до 7,1 тис. грн. Погодинна мінімальна зарплата підвищилася до 42,6 грн. З 1 квітня мінімальна зарплатня зросте до 8 тис. грн. Це передбачено законом «Про державний бюджет на 2024 рік», який набув чинності відсьогодні.

Крім того, з початком нового року в Україні підвищився й прожитковий мінімум — загальний показник зріс із 2 тис. 589 грн до 2 тис. 920 грн.

Закон передбачає, що для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2 тис. 563 грн, для дітей від шести до 18 років — 3 тис. 196 грн, для працездатних осіб — 3 тис. 23 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність відтепер становить 2 тис. 361 грн.

Нагадаємо, 29 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пенсії, зарплати вчителів та лікарів надалі будуть платитися вчасно. Мінімальну пенсію в Україні у січні 2024 року обіцяли збільшити від 2 тис. 93 до 2 тис. 361 грн.