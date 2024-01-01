Российский бизнес недоволен действиями вс рф, фото:

https://racurs.ua/n190923-v-rf-rastet-nedovolstvo-biznesa-deystviyami-rossiyskoy-armii-cns.html

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У рф місцевий бізнес незадоволений діями збройних сил, які наражають прикордоння на невиправдану небезпеку.

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду москви відмовили у стягненні з МО рф збитків нанесені підприємству за перші три місяці з початку вторгнення рф в Україну, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що потужності цього підприємства та прилеглі території у вказаний період використовувались зс рф та були багаторазово пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів (близько 32 млн грн). Проте кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищення майна.