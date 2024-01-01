Рашисты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке после недавних попаданий

Оккупанты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n190927-rashisty-usilili-kontrdiversionnye-meropriyatiya-v-donecke-posle-nedavnih-popadaniy.html

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Вибух в готелі «донбас палас», котрий пролунав у тимчасово захопленому Донецьку в новорічну ніч, окупанти використовують для посилення тиску на українців.

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що росіяни під приводом нібито пошуку інформаторів збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу вони приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство.