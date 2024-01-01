Рашисты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке после недавних попаданий

Рашисты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке после недавних попаданийhttps://racurs.ua/n190927-rashisty-usilili-kontrdiversionnye-meropriyatiya-v-donecke-posle-nedavnih-popadaniy.htmlРакурс
Вибух в готелі «донбас палас», котрий пролунав у тимчасово захопленому Донецьку в новорічну ніч, окупанти використовують для посилення тиску на українців.
Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що росіяни під приводом нібито пошуку інформаторів збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу вони приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство.
Тобто, по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС й додають, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини.