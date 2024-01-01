Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке, фото: ЦНС

Рашисты усилили «контрдиверсионные мероприятия» в Донецке после недавних попаданий

1 янв 2024, 17:35
999

Вибух в готелі «донбас палас», котрий пролунав у тимчасово захопленому Донецьку в новорічну ніч, окупанти використовують для посилення тиску на українців.


.

Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що росіяни під приводом нібито пошуку інформаторів збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу вони приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство.

Тобто, по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС й додають, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров