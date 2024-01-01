Взрывы в оккупированном Донецке прогремели в новогоднюю ночь, есть погибшие

Разрушение в Донецке. Фото: Telegram-канал «Типовой Донецк»

https://racurs.ua/n190914-vzryvy-v-okkupirovannom-donecke-progremeli-v-novogodnuu-noch-est-pogibshie.html

Ракурс

Центр окупованого Донецька у новорічну ніч опинився під обстрілом.

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Було пошкоджено готель «Донбас палас», школу та багатоквартирні житлові будинки. Четверо осіб нібито загинули, а 13 були поранені. Очільник терористичної Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив про масований обстріл центру Донецька з реактивних систем залпового вогню. Також про обстріл окупованого міста написав голова окупаційної влади Донецька Олексій Кулемзін. Про це стверджує російська пропаганда.

Загарбники традиційно заявили, що Донецьк був обстріляний українською армією. Генеральний штаб ЗСУ цю інформацію поки не коментував.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram повідомив, що вночі по донецькому готелю «Донбас Палас» було шість прильотів. Новий рік там святкували «еліта» окупантів разом з московськими гостями. Загинули четверо осіб, а 13 дістали поранення.

Нагадаємо, 30 грудня армія рф завдала ракетного удару по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова. Експерти встановили, що удар здійснювався ракетами «Іскандер-М».