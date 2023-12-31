Наслідки російського обстрілу Харкова 30 грудня, фото: поліція Харкова

https://racurs.ua/ua/n190879-u-policiyi-rozpovily-yakymy-raketamy-rosiya-obstrilyala-centr-harkova-30-grudnya.html

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Російські загарбники вчора, 30 грудня, ввечері завдали ракетного удару по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова.

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Експерти встановили, що удар здійснювався ракетами «Іскандер-М». Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка.

Ці покручі не пожаліли на мирні об'єкти два своїх, як вони кажуть, надточних комплексів. «Іскандер-М» — це комплекс наземного запуску, — зазначив Тимошко. — Це крилата ракета, яка рухається за встановленою траєкторією. Вона йде не зверху вниз, а рухається за визначеним напрямком заздалегідь.

За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.

Джерело: «Суспільне»