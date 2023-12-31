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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харькова 30 декабря, фото: полиция Харькова

В полиции рассказали, какими ракетами россия обстреляла центр Харькова 30 декабря

31 дек 2023, 08:53
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Російські загарбники вчора, 30 грудня, ввечері завдали ракетного удару по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова.


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Експерти встановили, що удар здійснювався ракетами «Іскандер-М». Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка.

Ці покручі не пожаліли на мирні об'єкти два своїх, як вони кажуть, надточних комплексів. «Іскандер-М» — це комплекс наземного запуску, — зазначив Тимошко. — Це крилата ракета, яка рухається за встановленою траєкторією. Вона йде не зверху вниз, а рухається за визначеним напрямком заздалегідь.

За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 грудня, фото: поліція Харкова

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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