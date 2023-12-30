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Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Игорь Клименко

Рашисты ударили по центру Харькова, есть пострадавшие (ФОТО)

30 дек 2023, 21:37
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Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері обстріляли центр Харкова.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа, — зазначив він. —  Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом.

За передньою інформацією, загиблих немає.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти завдали понад шести ударів. Госпіталізували вісьмох постраждалих:

  • чотири особи у стані середньої тяжкості;
  • ще чотири — легкої.

Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку — хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан — середній, — зазначив чиновник.

Зазначається, що в наслідок обстрілу пошкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура:

  • лікувальна установа;
  • багатоквартирні житлові будинки;
  • магазини та інші громадські місця;
  • транспорт.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram-каналі повідомив, що домедичну допомогу рятувальники надали сімом людям, серед яких двоє дітей.

Серед потерпілих — журналіст із Великої Британії, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: Ігор Клименко

Источник: Ракурс


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