Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: Ігор Клименко

https://racurs.ua/ua/n190876-rashysty-vdaryly-po-centru-harkova-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері обстріляли центр Харкова.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа, — зазначив він. — Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом.

За передньою інформацією, загиблих немає.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти завдали понад шести ударів. Госпіталізували вісьмох постраждалих:

чотири особи у стані середньої тяжкості;

ще чотири — легкої.

Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку — хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан — середній, — зазначив чиновник.

Зазначається, що в наслідок обстрілу пошкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура:

лікувальна установа;

багатоквартирні житлові будинки;

магазини та інші громадські місця;

транспорт.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram-каналі повідомив, що домедичну допомогу рятувальники надали сімом людям, серед яких двоє дітей.