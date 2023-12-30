Рашисти вдарили по центру Харкова, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190876-rashysty-vdaryly-po-centru-harkova-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері обстріляли центр Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа, — зазначив він. — Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом.
За передньою інформацією, загиблих немає.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти завдали понад шести ударів. Госпіталізували вісьмох постраждалих:
- чотири особи у стані середньої тяжкості;
- ще чотири — легкої.
Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку — хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан — середній, — зазначив чиновник.
Зазначається, що в наслідок обстрілу пошкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура:
- лікувальна установа;
- багатоквартирні житлові будинки;
- магазини та інші громадські місця;
- транспорт.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram-каналі повідомив, що домедичну допомогу рятувальники надали сімом людям, серед яких двоє дітей.
Серед потерпілих — журналіст із Великої Британії, — зазначив він.