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Ракурс
Окупанти посилили «контрдиверсійні заходи» у Донецьку, фото: ЦНС

Рашисти посилили «контрдиверсійні заходи» у Донецьку після нещодавніх влучань

1 січ 2024, 17:35
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Вибух в готелі «донбас палас», котрий пролунав у тимчасово захопленому Донецьку в новорічну ніч, окупанти використовують для посилення тиску на українців.


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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що росіяни під приводом нібито пошуку інформаторів збільшили кількість блокпостів у місті та посилили патрулювання. Особливу увагу вони приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство.

Тобто, по факту головною метою театралізованого дійства є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС й додають, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини.

Джерело: Ракурс


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