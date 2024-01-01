Рекордну кількість «Шахедів» запустив ворог по Україні. Фото:

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Атака «Шахедів» по Україні у новорічну ніч була рекордною за кількістю БПЛА.

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Росіяни 1 січня запустити 90 ударних безпілотників Shahed-136/131 з чотирьох напрямків — мис Чауда, Балаклава в окупованому Криму, Курська та Приморсько-Ахтарська в російській федерації. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих районах Херсонської й Запорізької областей. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

У більшості регіонів України оголошували повітряну тривогу по маршруту слідування дронів. Фактично у всіх областях працювали сили ППО. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

Захисники українського неба зуміли знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА — 87 із 90 «Шахедів»

Нагадаємо, армія рф у ніч проти 1 січня атакували Одесу ударними безпілотниками. У житлових будинках спалахнули пожежі внаслідок потрапляння уламків дронів. Загинула одна особа, а дев’ятеро постраждали.

А у Львівській області через падіння уламків дронів згорів музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі та дах будівлі університету в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.