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рф атакувала дронами Одесу, є загиблий та поранені. Фото:
Ворог вдарив дронами по Одесі — є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190911-vorog-vdaryv-dronamy-po-odesi-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto-video.htmlРакурс
Одеса в новорічну ніч була атакована російськими дронами-камікадзе типу «Шахед».
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Тривала бойова робота сил протиповітряної оборони. Внаслідок ворожої атаки дронами були зафіксовані прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. У різних районах обласного центру виникли пожежі. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.
Російська атака призвела до загибелі однієї особи, а ще дев’ятеро громадян постраждали. Троє людей довелося госпіталізувати, а всі інші отримали допомогу на місці. Жертвою атаки став 15-річний підліток.
Нагадаємо, у новорічну ніч російські загарбники завдали ударів по Львівській області за допомогою дронів-камікадзе. Через падіння уламків дронів згорів музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі та дах будівлі університету в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.
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